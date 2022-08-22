حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 22-8-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عن حظك اليوم لمواليد الأبراج السماوية المختلفة والتي تباينت ما بين جيد وسيء حسب حركة الفلك والكواكب في مدار كل برج.

وفي السطور المقبلة، يقدم موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ 12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 22-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، الوضع الفلكي يدفعك اليوم للانغماس في الذكريات وقد يغلبك الحنين إلى الماضي أو تندم على أخطاء ماضية، قاوم لتستمتع بالحاضر.

حظك اليوم برج الحمل 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك ومن المهم أن تتذكر أن أخطاء الماضي يمكن إصلاحها بالإصرار والمثابرة.

حظك اليوم برج الثور 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمنحك القدرة على إقامة حوارات متوازنة تسمح لكل فرد بالتعبير عن نفسه.

حظك اليوم برج الثور 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

أينما ذهبت يحالفك الحظ، وتؤتي جهودك ثمارها في التأثير فيمن حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني.. راجع جيدا خطواتك، واعتنِ بحساباتك واحذر المغامرة وعليك اليوم أن تكون حكيما في مصاريفك.

حظك اليوم برج الجوزاء 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تحدد أولوياتك كي تستطيع أن تتخذ قرارا سليما.

حظك اليوم برج السرطان 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في برجك يساعدك على إثبات وجودك، وتعرف كيف تفرض إرادتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم كل التألق والسحر والجاذبية.

حظك اليوم برج الأسد 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يدعوك أن تتحرك بهدوء وفي حدود ما تسمح به طاقتك وقواك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

اليوم قد تميل للعزلة قليلا.. ينفعك ذلك، ومن المهم أن تتجنب الحديث عن أخبارك وحياتك الخاصة.

حظك اليوم برج العذراء 22-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم تمدك الأفلاك بأحلام جميلة، وتمنحك إصرارا على تحقيقها، فقط لا تعلن خططك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يجعلك تبدو مليئا بالتفتح مع الأشخاص المقربين منك.

حظك اليوم برج الميزان 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك.. حاول اليوم أن تتقبل الأمر الواقع بهدوء وصدر رحب، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل نحو الحفاظ على السرية في حياتك الشخصية، ولن تسمح بالتدخل في شئونك الخاصة.

حظك اليوم برج العقرب 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك التاسع يمدك بحب المعرفة، ويدفعك نحو القراءة وتنمية معارفك ويساعدك ذلك على التطور، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

لديك استعداد اليوم لمساعدة الأحباب وفي المقابل تسعد أيضا بدعمهم لك.

حظك اليوم برج القوس 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات مما يجعلك تصنع مستقبلك، وتنتبه لأموالك وقد تنجح في إدخار مبلغ من المال بسهولة ويسر، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

تستطيع أن تغيّر الأمور سريعا لصالحك وتحسن إدارة المواقف الصعبة.

حظك اليوم برج الجدي 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك وتحمي مصالحك، ومع ذلك تنفتح لك الأبواب إذا تعاملت بلباقة مع الآخرين.

حظك اليوم برج الجدي 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجنب الصراع لتقضي أوقاتا سعيدة مع شريك حياتك.

حظك اليوم برج الدلو 22-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل العمل يجعلك أكثر إصرارا وحزما وتنظيما لوقتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

تتمتع بطاقة أخاذة والوقت مناسب للاهتمام بمن تحب وبالعائلة.

حظك اليوم برج الحوت 22-8-2022 على الصعيد المهني

تتحرك اليوم بكل الطاقة والنشاط، فقط لا تغامر في توقيع الأوراق، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 22-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يدفعك للبحث عن الحب وقد ترغب اليوم في التجديد والتحرر، وقد تعبر عما بداخلك من رومانسية بصورة عملية.