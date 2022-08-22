سلماوي: روسيا تعمدت تخفيض إمدادات الغاز لأوروبا ولن تقطعها بشكل كامل

قال الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة، إن 40% من امدادات الغاز لأوروبا تأتي من روسيا، وهناك نوع من الصراع يدور الآن، إذ تحاول موسكو تقليل الضخ عن عمد أو لمشكلات فنية، مشيرًا إلى أن السنة الماضية شهدت مشكلة في الغاز حيث عانت أوروبا من انخفاض طاقة الرياح واستهلكت جزءً كبيرا من مخزوناتها قبل حدوث الحرب.

ولفت إلى أنه مصلحة روسيا أن تستمر في البيع لأوروبا لأنها تريد أن تنفق على الحرب في أوكرانيا، إذ أنها تستغل ارتفاع السعر في السوق الأوروبي وبالتالي لن تقطع الامدادات.

وأضاف «حافظ» خلال حواره مع الإعلامية ندى رضا عبر شاشة اكسترا نيوز: «مع ظهور الحرب وعملية تخفيض الضخ الخاص بالغاز حدثت مشكلة، إذ أن الخزانات كانت في حاجة إلى المزيد من كميات غاز، وفكرة الترشيد تعتمد في الأساس على تغير كميات الغاز التي تسمح بملئ هذه الخزانات، حتى يكون هناك قدر من الاحتياطيات إذا ما استمرت الأزمة في الفترة الحالية».

الفرق بين العامين الحالي والماضي

وتابع أستاذ هندسة الطاقة: «الفرق بين العامين الحالي والماضي أن الغاز الروسي كان متاحا واحتمال لاستكمال خط السيل الشمالي 2، وبلغت تكلفة هذا الخط 13 مليار دولار، وجرى وقف هذا المشروع بسبب الصراع بين الشرق والغرب، ولكن هذا العام هناك مشكلة، لأن روسيا تعمدت تقليل عمليات الضخ لأن أوروبا تقول إنها تريد إنهاء الاعتماد على الغاز الروسي، وروسيا تحقق مدخلات عالية من بيع هذا الغاز داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فإنها ليست سعيدة بمثل هذا التوجه».

روسيا تحاول إعاقة المخططات الأوروبية

وأشار إلى أن روسيا تحاول عمل نوع من الضبط لتُعيق الخطط الأوروبية الخاصة بهذا الأمر، كما أن جزءً من العقوبات فُرض بشكل أسرع دون توقع النتائج، وهو ما سبب جزءً من المشكلة، بالإضافة إلى رغبة روسية لإعاقة الخطط الأوروبية لإعادة الملئ حتى تصعب روسيا اتخاذ هذا القرار.