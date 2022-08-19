الطاقة الذرية: أي تصعيد يتعلق بمفاعلات زابوريجيا سيؤدي لحادث نووي خطير

قال رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، إنّ أي تصعيد يتعلق بالمفاعلات الستة في محطة زابوريجيا، قد يؤدي إلى حادث نووي خطير، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية».

توترات في محطة زابوريجيا النووية

وأبلغت روسيا العاملين في محطة زابوريجيا للطاقة النووية بعدم الحضور إلى العمل، اليوم الجمعة، حسبما أفادت المخابرات العسكرية الأوكرانية لشبكة «إن بي سي نيوز».

جاء هذا وسط مزاعم وتكهنات من كل من روسيا وأوكرانيا، بأنّ حادثًا يتم التخطيط له يوم الجمعة في المصنع، وهددت روسيا يوم الخميس بإغلاق المحطة، محذّرة من خطر حدوث كارثة من صنع الإنسان بسبب استمرار القصف المزعوم من قبل أوكرانيا.