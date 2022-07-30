الدوما يتهم كييف وواشنطن بقتل أسرى أوكرانيين لتصفية شهود جرائمهما

اتهم رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، فياتيسلاف فولودين، القيادتين الأوكرانية والأمريكية بالمسؤولية عن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مركزا لاحتجاز الأسرى الأوكرانيين في دونباس، أول أمس الخميس، وقتل العشرات منهم.

الدوما: زيلينسكي وواشنطن يقفان وراء الهجوم على مركز احتجاز الأسرى

وقال رئيس الدوما الروسي، في حسابه عبر «تليجرام»، اليوم السبت، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وواشنطن يقفان وراء الهجوم الصاروخي على مركز الاحتجاز الذي يضم الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا، والذي نُفذ بهدف واحد هو منع تنظيم محاكمة جديدة على غرار محاكمة نورمبرغ (محاكمة قادة ألمانيا النازية بعد الحرب العالمية الثانية)، حيث سيدلي نازيو كتيبة آزوف الأسرى بشهاداتهم.

واتهم رئيس الدوما كلا من واشنطن وكييف بأنهما يقومان بتصفية الشهود على جرائمهم ضد الإنسانية، كي لا يفقدوا تأييد مواطني الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وكي يستمر توريد الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا.

واعتبر رئيس مجلس الدوما أن اعتراف القوميين الأسرى من كتيبة آزوف بفظائعهم سيؤدي إلى مطالبات بمحاكمة قادة عدد من دول الناتو، حسب قوله.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن ضربة أوكرانية براجمات صواريخ «HIMARS» أمريكية الصنع، استهدفت مركز احتجاز في يلينوفكا في جمهورية دونيتسك، وخلفت 40 قتيلا و75 جريحا من أسرى الحرب الأوكرانيين الموجودين هناك، فضلا عن إصابة 8 من المشرفين على مركز الاحتجاز، وفي وقت لاحق ارتفعت حصيلة القتلى إلى 53 شخصا.

رئيس دونيتسك: قصف الأسرى الأوكرانيين جاء بعد إدلائهم باعترافاتهم

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إن قصف مركز يلينوفكا كان متعمدا وبدأ بعد إقدام المسلحين المحتجزين، ولا سيما من أفراد كتيبة آزوف، على الإدلاء باعترافاتهم وشهاداتهم.

وكانت السلطات الأوكرانية نفت، أمس، مسئوليتها عن قصف مركز الاحتجاز واتهمت روسيا في المقابل بالمسئولية عن ذلك.