جامعة حلوان تعلن تفاصيل البرنامج المكثف بكلية التمريض 2022

أعلنت الدكتورة صفاء صلاح، عميدة كلية التمريض بجامعة حلوان، تفاصيل البرنامج المكثف، وقبول دفعة جديدة من الطلاب المتقدمين للدراسة بالبرنامج للحاصلين على درجة جامعية أولى، «بكالوريوس وليسانس»، وتسبقها الثانوية العامة علمي علوم.

شروط القبول في البرنامج

وأضافت «صفاء» في بيان لها، أن البرنامج يؤهل طلابه للحصول على درجة البكالوريوس في علوم التمريض وتتمثل شروط القبول في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الليسانس وتكون شهادة الثانوية العامة شعبة علمي علوم واللغة الأجنبية الأولى هي الإنجليزية.

مدة برنامج التمريض المكثف

وأوضحت أن من بين الشروط، اجتياز اختبارات القبول والفحوصات الطبية، والمقررات التأهيلية للالتحاق بالبرنامج ويكون حاصل على مجموع تراكمي لكليته لا يقل عن 60%، مؤكدة أن البرنامج يتميز بقدرته على تحقيق أهداف تعليمية في إطار زمني أقصر من البرامج التقليدية.

وأكدت الدكتورة صفاء صلاح، أن مدة برنامج التمريض المكثف بجامعة حلوان 24 شهرًا أي عامين بالإضافة إلى 12 شهرًا امتياز ويتضمن 6 فصول دراسية بالإضافة إلى الفصل التمهيدي.