شاب في قنا ذهب لاستلام جثمان صديقه فمات حزنا على فراقه

شيع أهالي قرية الجراحية بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، صباح اليوم، جثماني شابين، إلى مقابر عائلاتهما في قرية الجراحية بمركز دشنا شمال محافظة قنا.

صداقة حتى الموت

الشابان جمعت بينهما صداقة شديدة بحكم مهنتهما في قيادة السيارات وهما أبناء قرية واحدة، وأحدهما توفى في حادث مروع في محافظة بني سويف، والثاني توفى داخل سيارة أجرة، لإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، حزنا على فراق صديقه، أثناء ذهابه لاستقبال جثمان الأول، الأمر الذي أصاب جميع أهالي القرية بالحزن الشديد.

ويقول منصور حفناوي، أحد أبناء قرية الحراجية، أن أهالي القرية استيقظوا على خبر مفجع بانقلاب «ميكروباص» على نفق في محافظة بني سويف، وتوفى فيه قائد السيارة، أحمد عبدالهادي، وهو شاب من القرية ومعه عدد من المصابين.

«مؤمن» مات من شدة الحزن على فراق صديقه

وتابع «حفناوي»: تجمع عدد من أهالي القرية واستقلوا عددًا من السيارات «الميكروباص»، إحداها كان يقودها، صديق المتوفى ويدعى «مؤمن مسعود»، وخلال سيرنا على الطريق كانت دموعه لا تجف حزنًا على فراق صديقه، وشعر بتعب شديد وتوقف موكب السيارات، ووضعوه على كنبة في إحدى السيارات الخلفية، ورغم محاولات إسعافه، فإنه فارق الحياة بعد لحظات.

وأوضح: السيارات المتبقية استكملت رحلتها إلى مشرحة مستشفى بني سويف لاستلام جثة «أحمد»، وأهالي القرية أجمعوا على تشييع الجثمانين في موكب واحد إلى المقابر، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم.

مصرع شخصين وإصابة 15 في حادث ببني سويف

ولقى شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون، الاثنين، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، من أعلى نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي، من بينهم أحمد عبدالهادي، 35 سنة من قرية الحراجية.