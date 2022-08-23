«البنك الألماني»: الذهب يسجل 1800 دولار للأوقية بنهاية العام الجاري

توقع البنك التجاري الألماني Commerzbank، أن تغلق أسعار الذهب عند مستوى 1800 دولار للأوقية بحلول نهاية العام الجاري، بانخفاض قدره 200 دولار عن التقدير السابق للبنك، عند 2000 دولار أمريكي.

1900 دولار سعر أوقية الذهب في 2023

وتوقع البنك الألماني أن تنتهي أسعار الذهب في عام 2023 عند 1900 دولار أمريكي للأوقية، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 2000 دولار.

وقال محلل المعادن الثمينة في «البنك»، كارستن فريتش، في مذكرة بحثية: «لا يزال الذهب هو الأفضل أداءً هذا العام مقارنًة بفئات الأصول الأخرى، على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والزخم المتزايد في الدولار الأمريكي».

ضغوط الذهب قصيرة

وأضاف قائلاً: «على المدى القصير، قد يتعرض الذهب للضغط مرة أخرى حيث يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمزيد من رفع أسعار الفائدة حتى نهاية العام».

من ناحية أخرى، خفض البنك التجاري الألماني، سعر الفضة المستهدف إلى 20.50 دولارًا للأوقية، مقارنةً بتقديره السابق البالغ 24 دولارًا.

وعقَّب محلل المعادن الثمينة قائلاً: «الأسعار قد ترتفع إلى 25 دولارًا للأوقية في عام 2023، انخفاضًا من المتوقع في البداية وهو 27 دولارًا».

أوقية البلاتين بـ 1000 دولار فقط

وخفض «البنك» السعر المستهدف لنهاية العام للبلاتين إلى 1000 دولار للأوقية، أقل من المستوى المتوقع سابقًا وهو 1050 دولارًا.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، فإن الطلب على المعدن الأصفر يأتي من قطاع الاستثمار بنسبة 40%، و37% لقطاع صناعة المجوهرات، و17% من البنوك المركزية، في حين تذهب النسبة المتبقية إلى قطاع التكنولوجيا.