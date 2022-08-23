محافظ القاهرة يوجه بدعم المستثمرين وتحسين بيئة العمل

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة لبحث المشاكل الخاصة بالمستثمرين والمناطق الصناعية، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والمساعد ورؤساء مجالس إدارات شركات المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة وعدد من المستثمرين وقيادات المحافظة.

تحفيز المستثمرين لتوفير فرص عمل

وشدد محافظ القاهرة خلال الاجتماع، على ضرورة تحفيز المستثمرين وتوفير البيئة المناسبة للعمل على جذب الاستثمار لتساهم في توفير المزيد من فرص العمل، مع مراجعة الخدمات المقدمة والبنية التحتية بالمناطق الصناعية والاستثمارية لرفع كفائتها، وتشكيل لجنة لفحص طلبات المستثمرين لسرعة البت فيها طبقًا للقانون، والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية كشريك أساسي في دعم تلك المناطق.

تفعيل مكتب خدمة المستثمرين

كما طالب محافظ القاهرة بتفعيل مكتب خدمة المستثمرين داخل كل منطقة صناعية استثمارية يُمثل فيه جميع الجهات ذات الصلة ومسئولي المرافق لحل مشاكل المستثمرين على الفور، مع عمل ربط إلكتروني بين هذه المكاتب ومكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة لسهولة التواصل وحل المشكلات.