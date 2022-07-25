الجمهور يدعم شيرين عبدالوهاب: يا نعيش لنفسنا يا بلاش

وجّه جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب، رسالة دعم لها عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة تويتر، بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، وأزمة تصريحاتها المثيرة للجدل في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.

رسائل دعم لشيرين عبدالوهاب

وجاءت رسائل دعم شيرين عبدالوهاب، بعد تغريدتها التي وجّهتها للفنانة نوال الزغبي، لشكرها فيها على دعمها له مؤخرا، حيث قال الجمهور: «شوشو فعلا نعيش لنفسنا يا بلاش»، وقال آخر: «نفسي تبعدي عن الناس اللي حواليكي وعاملينك سبوبة ليهم، ارجعي للناس اللي بتحبك بجد، اللي بتحب شيرين الإنسانة وليس الفنانة».

دعم نوال الزغبي

وجاءت رسالة شيرين عبدالوهاب، ردا على الرسالة التي وجّهتها لها الفنانة نوال الزغبي، حيث قالت عبر حسابها على تويتر: «أكيد أحلى إهداء لشيرين، وبقلا يا حبيبة قلبي يا تعيشي لحد يصونك يا تعيشي لنفسك بس».

وجاءت رسالة الفنانة نوال الزغبي، بعدما طالبها أحد جماهيرها عبر حسابها الخاص على موقع تويتر، بأن تهدي أغنيتها الجديدة إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب، وبالفعل استجابت للأمر على الفور.