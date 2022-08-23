المهرجان الدولي للتعليم والثقافة يكرم محسن محيي الدين 31 أغسطس

أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم الفنان القدير محسن محيي الدين، يوم 31 أغسطس الجاري، بالمركز الثقافي الروسي.

ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام، وتقدمه الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش، وسيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن، ومنهم الملحن محمد رحيم، ومدربة الاسود العالمية أنوسة كوتة، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، والفنان تامر عبد المنعم، والفنانة ميرنا وليد، وألفت عمر، ويوسف منصور.

تفاصيل المهرجان الدولي للتعليم والثقافة

ويستعد المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، بإدارة القنصل مرات جاتين، والمؤسسة الدولية للعلوم والادارة «IFSM» الممثل الرسمي لاتحاد الجامعات الروسية في الشرق الأوسط، لتجهيز فعاليات النسخة الأولى من المهرجان الدولي للتعليم والثقافة، بمشاركة وفود من الجامعات الحكومية الروسية، وحضور نخبة من نجوم المجتمعين المصري والروسي، من ممثلين وفنانين وشخصيات عامة ومن مختلف الجامعات والجهات الحكومية المصرية والروسية في قطاعات الثقافة والتعليم، للمشاركة في دعم العلاقات المصرية الروسية في مجال التعليم العالي والتبادل الثقافي بين البلدين.

موعد انطلاق المهرجان

وتبدأ فعاليات المهرجان في 31 أغسطس الجاري على مسرح تشايكوفسكي بالدقي الساعة السابعة مساء، ويهدف المهرجان إلى تعزيز التعاون في الجوانب التربوية والثقافية بمشاركة العديد من الشخصيات المؤثرة، وبحث سبل المشاركة في مشاريع التعليم العالي.

وأوضح المستشار مروان خالد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدولية للعلوم والإدارة، فى بيان صحفي، أهمية المهرجان والمبادرة علي المستوي الدولي، باعتباره أولى المشروعات التي تطرحها مؤسسة «IFSM» في المبادرة، هو انشاء فروع للجامعات الروسية في مصر بالتعاون مع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة، لإقامة السنة التحضيرية في مصر، وهو مشروع قومي مصري روسي.

يذكر أنه سيتم تكريم الطلاب المصريين خريجي الجامعات الروسية المتفوقين في كل البرامج والكليات، إضافة إلى استقبال الدفعة الجديدة من الدارسين في الجامعات الروسية للعام 2022 /2023 مع عرض الجامعات الروسية لأهم البرامج الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.