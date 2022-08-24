النزول بتنسيق القبول بالثانوية العامة في سوهاج إلى 224 درجة

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، النزول بالتنسيق للتقديم للمرحلة الثانوية العامة بمحافظة سوهاج إلى 224 درجة بالمرحلة الأخيرة للتنسيق الثانوي العام.

تنسيق المرحلة الأخيرة للمدارس الثانوية

وأوضح الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه وفقًا للمرحلة الأخيرة من تنسيق المدارس الثانوية بمحافظة سوهاج، التي انتهت منها إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، فقد تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام الحكومية بمحافظة سوهاج إلى 224 درجة فقط، وذلك في المدارس التي لا تعاني من كثافات عالية، داخل الإدارات التعليمية المختلفة.

الالتزام بالكثافة الطلابية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، أنه أصدر توجيهاته لجميع المدارس الثانوية داخل الإدارات التعليمية المختلفة بمحافظة سوهاج، بالالتزام بدقة بالكثافة الطلابية المقررة وفقًا لمحددات هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة سوهاج، مع تكليف مباشر من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إلى مديري الإدارات التعليمية بكافة مراكز محافظة سوهاج، بتنفيذ ذلك بكل دقة.

وكان قد تم سابقا تحديد درجات القبول بالمدارس الثانوية بمحافظة سوهاج بداية من 252 درجة.

222 درجة تنسيق.. الثانوي الفني

جدير بالذكر أن محافظة سوهاج تضم عدة مدارس ثانوي فني، مختلفة التخصصات بداية من الثانوي الفني الصناعي والثانوي الفني الزراعي والثانوي الفني التجاري والثانوي الفني الفندقي، ويبدأ تنسيقها جميعا بإدارات محافظة سوهاج التعليمية المختلفة من 222 درجة، فضلا عن مدارس التمريض للبنين والبنات.