أمين «الأعلى للجامعات الخاصة» ينفي تخفيض الحدود الدنيا لقبول الطلاب

نفى الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، تخفيض الحدود الدنيا للقبول والالتحاق بالجامعات الخاصة عن الحدود التي جرى إقرارها من المجلس، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، مشيرا إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الشأن غير صحيح، وأن الحدود الدنيا كما هي دون تغيير.

تنسيق الجامعات الخاصة 2022

وأضاف أمين الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات منتظمة في استقبال الطلاب، مضيفا أن غرفة العمليات المشكلة من قبل المجلس تتابع لحظيًا أعمال تنسيق القبول لرصد أي شكاوى أو مشكلات في هذا الشأن.

تنسيق 2022

وفي السياق ذاته، تواصل معامل التنسيق الإلكتروني بمختلف الجامعات الحكومية، استقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل للجامعات الأهلية الجديدة أو طلاب الشهادات المعادلة لتسجيل الرغبات عبر الموقع الإلكتروني مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022، سيتم الكشف عنها في غضون 48 ساعة من غلق باب التسجيل لرغبات المرحلة، لافتا إلى أنه عقب الكشف عنها سيتم إعلان موعد انطلاق تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة 2022.