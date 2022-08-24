قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن مرور 6 أشهر على حرب أوكرانيا يعتبر محطة مفصلية حزينة ومفجعة، وفقًا لنبأ عاجل بثته قناة العربية

«جوتيريش»: مرور 6 أشهر على حرب أوكرانيا محطة مفصلية حزينة ومفجعة

وتأتى تلك التصريحات، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، لمناقشة التطورات في أوكرانيا، وصوت أعضاء المجلس بالموافقة على مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في جلسة اليوم، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن عن أكبر شريحة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا حتى الآن، تقترب قيمتها من 2.98 مليار دولار، في صورة أسلحة ومعدات من خلال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية.

جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات أوكرانيا

وقال بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال أوكرانيا عبر موقعه الإلكتروني الأربعاء، إن هذه المساعدات من شأنها أن تسمح لأوكرانيا بالحصول على أنظمة دفاع جوي وأنظمة مدفعية وذخائر وأنظمة مضادة للطائرات دون طيار ورادارات لضمان قدرتها على الاستمرار في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل.