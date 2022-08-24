«المنوفي»: تنظيم الدولة لتوريد الأرز يحافظ على استقرار الأسواق ويمنع التلاعب

أشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الأسكندرية التجارية، بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، وتدخل الدولة فيما يخص تنظيم تداول وتوريد محصول الأرز الجديد، الذي يبدأ غدا الخميس 25 أغسطس 2025.

«المنوفي»: قرار وزير التموين في صالح التاجر والمستهلك

أضاف «المنوفي» في بيان صادر عن الغرفة، أنَّ القرار يساهم في تثبيت سعر الأرز خلال سنة كاملة، ما يخلق حالة من الاستقرار في الأسواق، موضحا أنه سيجر توريد أرز الشعير لصالح وزارة التموين، بسعر 6600 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة، و6850 جنيها للطن عريض الحبة.

كما تضمنت تصريحاته، ترحيبا بحرص وزارة التموين على صرف مستحقات المزارعين أولاً بأول، مبدياً تخوفه من الضوابط والاجراءات التي تم وضعها والخاصة بالمضارب، لأنه لم يراعي حجم المضارب وقدرتها على تخزين كميات الأرز التي تتناسب مع مساحتها.

منح بعض التسهيلات الخاصة بتداول الأرز

وتابع: أن «مطالبة وزير التموين لهيئة سلامة الغذاء بالإشراف على عمليات تخزين وتوريد وضرب الأرز قد تتسبب في بعض المعوقات، نظراً لأنَّ هيئة سلامة الغذاء لديها ضوابط حادة في منح الموافقات لمخازن الأرز.

إعطاء فرصة للتجار لتوفيق أوضاعهم

نصح «المنوفي» باستثناء بعض الشروط لهذا الموسم نظراً لضيق الوقت والتخزين لحين الحصول على الموافقات حتى يتم خلق نوع من المنافسة الشريفة بين التجار وأصحاب المضارب لأنَّ الهدف في النهاية هو مصلحة الدولة والمواطن عبر تحقيق استقرار سوق السلع الغذائية في ظل التحديات العالمية.

صرَّح عضو الشعبة، بأنَّه وفقاً لقرار وزارة التموين، فإنَّ المزارع ملزم بتوريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان، أي ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية.

«التموين» تستهدف توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على البطاقات

يشار إلى استهداف وزارة التموين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لطرحه على بطاقات التموين ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وطرحه في السوق المحلي عند حدوث أي أزمات، وذلك بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنع أية أزمات غذائية، خاصة سلعة الأرز لإنتاجها محلي بالكامل.