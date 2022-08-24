شروط الالتحاق بدبلوم إدارة الموارد البشرية بجامعة حلوان.. اعرفها

أعلنت الدكتورة أماني فاخر، عميدة كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان تفاصيل برنامج دبلوم إدارة الموارد البشرية، موضحة أن عدد الساعات المعتمدة في البرنامج هي 30 ساعة معتمدة، موزعة على 10 مقررات بواقع 3 ساعات لكل مقرر.

شروط برنامج دبلوم إدارة الموارد البشرية

وأضافت «فاخر» في بيان لها، أن شروط البرنامج هي الحصول على الدرجة الجامعية الأولى بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها، وأن تكون له سابقة خبرة عملية متصلة بالتخصص الذي يرغب في الالتحاق به، أو أن تكون درجته الجامعية الأولى متصلة بالتخصص واستيفاء المستندات المطلوبة واجتياز المقابلة الشخصية، مؤكدة أنه بالنسبة للطلاب الوافدين يخضع قبولهم للقواعد التي يضعها مجلس الجامعة في هذا الشأن.

شروط الالتحاق بالماجستير المهني بكلية التجارة وإدارة الأعمال

وفي سياق متصل، أعلنت عن شروط الالتحاق بالماجستير المهني بكلية التجارة وإدارة الأعمال، موضحة أن عدد الساعات المعتمدة في البرنامج هي 48 ساعة معتمدة موزعة على 16 مقررًا بواقع 3 ساعات لكل مقرر، وشروط الدراسة أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس التجارة بتقدير جيد على الأقل من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية، أو على درجة معادلة من معهد علمي معترف به، واجتياز مقابلة شخصية باستخدام بطاقة أداء ومعايير موضوعية واجتياز اختبار «التويفل» بمعدل لا يقل عن 500 ويعفى من هذا الشرط من كانت دراسته باللغة الإنجليزية في مرحلة البكالوريوس.