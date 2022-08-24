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نتائج فحوصات كورونا للسيدة الأمريكية الأولى إيجابية للمرة الثانية

كتب:

سارة ثروت
07:44 م | الأربعاء 24 أغسطس 2022
جيل بايدن

جيل بايدن

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، قبل قليل، أن نتائج فحوصات كورونا للسيدة الأمريكية الأولى إيجابية للمرة الثانية، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية. 

نتائج فحوصات كورونا لـ«جيل بايدن»

وأعلن مكتب السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، الأسبوع الماضي، أن الفحوصات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وقالت مديرة مكتب جيل بايدن، إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن نتيجة الاختبار الروتيني للسيدة الأولى جاءت سلبية، وظهرت عليها أعراض تشبه البرد. 

تطعيم وجرعتان معززتان

وأضافت أن نتيجة الاختبار السريع «RPCR» سلبية، لكن اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR جاء إيجابيا، مؤكدة أن السيدة الأولى مطعمة بشكل كامل، كما أنها حاصلة على جرعتين معززتين.

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