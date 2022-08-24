«الأمن القومي الأمريكي»: بايدن أجاز ضربة دير الزور لأنها كانت ضرورية

قال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجاز ضربة دير الزور شرقي سوريا لأنها كانت ضرورية للأمن القومي.

وتابع جون كيربي: «بايدن مصمم على منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأمضينا الأشهر الماضية في مباحثات مع حلفائنا الإسرائيليين ولإطلاعهم على كل ما يتعلق بمسار المفاوضات مع طهران»، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

واشنطن تحظر امتلاك طهران سلاح نووي

وقال منسق مجلس الأمن القومي الأميركي: «إذا توصلنا أو لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن الرئيس مصمم على ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي».

بايدن يجري اتصالا مع زيلينسكي غدا

وأشار إلى أنّ بايدن، يجري غدا الخميس، اتصالا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.