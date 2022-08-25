الذهب يواصل الارتفاع عالميًا لليوم الثالث وسط ترقب تحركات الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب فوق 1750 دولارًا للأوقية اليوم الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي وسط تراجع الدولار، مدفوعة بتقييم المستثمرين لتوجهات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي غذا ما كان سيمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة لمواجهة ضعف الاقتصاد الأمريكي.

وظلت الطلبات الجديدة للسلع المعمرة المصنعة في الولايات المتحدة دون تغيير على أساس شهري في يوليو 2022، مخيبة للآمال والتوقعات بزيادة طفيفة بعد النمو في يونيو.

ترقب لتحركات سعر الفائدة الأمريكية

في غضون ذلك، يترقب المستثمرون خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم غدٍ الجمعة حول خطط البنك المركزي للمضي قدمًا في رفع سعر الفائدة، فيما تضع الأسواق أيضًا في الاعتبار التصريحات المتفائلة من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين الذين أشاروا إلى التزامهم بمكافحة التضخم، حيث عزز الارتفاع الأخير في السلع الأساسية مثل النفط والغاز الموقف المتشدد للبنك المركزي.

توقعات بالتراجع خلال عام

تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول المعدن الأصفر عند 1727.29 دولار أمريكي للأوقية بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من Trading مزود البيانات الاقتصادية Economics، وسط مؤشرات على تداول الأوقية عند 1670.88 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

بورصات الذهب العالمية

يُتداول الذهب في بورصات لندن وشنغهاي، وبورصة العقود الآجلة الأمريكية COMEX، ويعتبر استثمار جذاب خلال فترات عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وتضم قائمة أكبر مستهلكي الذهب دول: «الهند والصين والولايات المتحدة وتركيا والسعودية وروسيا والإمارات».