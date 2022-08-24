5 قرارات لترتيبات بداية العام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة الأهلية

عقد الدكتور محمود محمد المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اجتماعاً اليوم الاربعاء، مع لجنة إدارة ملف جامعة المنصورة الأهلية، لبحث ترتيبات بداية العام الدراسي الجديد بجامعة المنصورة الأهلية، وجرى خلال الاجتماع اتخاذ 5 قرارات مهمة ترتبط ببدء أول عام دراسي في جامعة المنصورة الأهلية، مثل قيمة الرسوم ونظام الأقساط والكشف الطبي.

لجنة إدارة ملف جامعة المنصورة الأهلية

حضر الاجتماع الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف طارق حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة، والتجارة، والحقوق، إضافة إلى الأمين العام للجامعة والأمناء المساعدين.

قرارات لجنة إدارة ملف جامعة المنصورة الأهلية

وأعلن الدكتور محمود أبو المجد، المتحدث الرسمي باسم رئيس الجامعة، في بيان صحفي، تفاصيل وقرارات الاجتماع وهي:

- الاتفاق على الخطوط العريضة لبروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة الأهلية وشركة انطلاق المملوكة لجامعة المنصورة، «مركز تقنية الاتصالات والمعلومات سابقا بجامعة المنصورة» بحيث تكون الشركة بيت برمجيات الجامعة واستشاري نظم المعلومات لجامعة المنصورة الأهلية.

- العمل على سرعة إطلاق الموقع الإلكتروني ونظم الإدارة الإلكترونية والمنصات التعليمية، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية بإنشاء جامعات الجيل الرابع.

- وتقرر أنه بعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية، يتم الاعلان عن مواعيد وخطوات استكمال الإجراءات ومواعيد دفع المصروفات الإدارية والكشف الطبي على الموقع الرسمي لجامعة المنصورة الأهلية www.mansnu.edu.eg

- وتيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم والعمل على راحتهم وتوفيراً للوقت والمجهود، فقد تقرر إنهاء إجراءات التقدم داخل مقر إداري مؤقت لجامعة المنصورة الأهلية بمبنى المكتبة المركزية بحرم جامعة المنصورة، لدفع المصروفات الإدارية، والتي قدرت قيمتها 3 آلاف جنيه تدفع لمرة واحدة، ومن ثم يتوجه الطالب إلى عيادة كلية الهندسة لتوقيع الكشف الطبي عليه، ثم استكمال الإجراءات ودفع القسط الأول من المصروفات بمقر البنك الأهلي بجامعة المنصورة، فى غضون أسبوع بعد اخطاره بقبول ترشحه.

- تقرر توفير مجموعة من الخدمات التى تيسر على أبنائنا الطلاب ومنها خدمات المواصلات والأمن والنظافة والرعاية الصحية، وتساعدهم على الاستمتاع بعامهم الدراسي داخل أروقة جامعة المنصورة الأهلية.