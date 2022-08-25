«التدخين وأضراره» .. حلقة نقاشية في الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية

شارك الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية في الحلقة النقاشية التي نظمها قسم الصحة العامة - كلية الطب بجامعة عين شمس تحت عنوان عن «التدخين الإيجابي والسلبي وأضراره»، ضمن فعاليات مبادرة الاتحاد العربي للعلوم الإنسانية والتنمية لمكافحة التدخين بجميع أشكاله.

حضر الحلقة النقاشية عدد من المتخصصين في الصحة العامة والتوعية والإعلام الصحي، وافتتحت الجلسه الدكتورة مها الجعفري رئيس قسم الصحة العامة، وأعقب ذلك كلمة منسق الحملة «وجيدة أنور»، ثم كلمة الدكتور وائل صفوت منسق المبادرة العربيه لمكافحة التدخين، بالإضافة إلى كلمات الدكتورة عبير العيسوى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد طنطاوى ومحمد هلال الأمين العام المساعد للاتحاد.

الأهداف الخاصة بمبادرة مكافحة التدخين

تضمنت الحلقة النقاشية عدة محاور، أبرزها الأهداف الخاصة بمبادرة مكافحة التدخين، والإعلام ودوره في إبراز دور العاملين في مجال التوعية الصحية، وطرق طرح المشكلات وتغيير طريقة الإعلان بما يتناسب مع المجتمع العربي، ودور الأسرة وتأثيرها علي الأبناء وتأثير الأبناء علي الوالدين.

طرق مواجهة التدخين

وبحسب بيان «الاتحاد»، ناقشت الندوة طرق مواجهة التدخين كظاهرة متنامية، والقوانين الداعمة والمحفزة لمحاربة التدخين، بالإضافة إلى دور السينما في التشجيع على محاربة التدخين، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية الأخرى مثل دور العبادة والمدارس والنوادي الاجتماعية وغيرها.

ونبهت الندوة إلى مخاطر التدخين سواء المباشر أو السلبي، وطرق تفعيل اللوائح التي تحظر التدخين في الأماكن العامة بشكل قانوني داعم ومحفز للإقلاع عن التدخين باعتبارها ظاهرة تضر بالأفراد والمجتمعات.