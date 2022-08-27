نتيجة تنسيق المرحلة الثانية كلية تجارة العريش 2022.. 361 درجة للأدبي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، التي من بينها نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة العريش 2022ـ2023.

نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة العريش 2022ـ2023

وبحسب ما أعلنته الوزارة، فإن نتيجة تنسيق كلية تجارة جامعة العريش 2022ـ2023 للشعبة الأدبية، جاءت بمجموع 361 درجة.

يذكر أن كلية التجارة جامعة العريش، أُنشأت في 12 أبريل 2016، أي منذ نحو 11 عامًا، و يوجد في الكلية 4 أقسام لاستقبال الطلاب في العام الجامعي الجديد، بحسب الموقع الرسمي للجامعة، وهي:

- قسم إدارة الأعمال

- قسم المحاسبة.

- قسم الأساليب الكمية

- قسم الإحصاء

شروط التقديم في كلية التجارة بجامعة العريش

وفي إطار حرص «الوطن» على تقديم خدماتها الإخبارية للقراء والمتابعين، نستعرض الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التجارة جامعة العريش، وهي:

ـ أصل شهادة الثانوية العامة و3 صور منها.

ـ أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر و3 صور منها

ـ بطاقة الترشح و3 صور منها.

ـ نموذج 2 جند من مديرية الأمن للطلاب الذكور فقط.

ـ نموذج 6 جند لطلاب الذكور فقط، من قسم الشرطة التابع له الطالب، أو 7 جند حالة الفقد الــ6 جند.

ـ دوسيه بلاستيك

ـ 8 صور شخصية حديثة للطالب.

ـ دوسيه بلاستيك.

ـ شهادة التطعيم الخاصة بلقاح كورونا شرط أساسي على الطلاب الانتظام فقط.

ـ استمارة توقيع الكشف الطبي على الطلاب «انتظام فقط».