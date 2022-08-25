بعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية.. تعرف على الحد الأدنى للجامعات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات الحكومية، بينما يهتم الكثيرون بالبحث عن الحد الأدنى للجامعات الأهلية، عقب إعلان الوزارة.

وتقدم «الوطن»، في إطار خدماتها التعليمية الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة من الجامعات الحكومية وهي 12 جامعة تبدأ الدراسة بها العام الجديد ببرامج بينية متخصصة والتي جاءت كالتالي:

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية

الحد الأدنى لتنسيق الجامعات الأهلية وفق ما قررته وزارة التعليم في بيان سابق، لها هو:

- كلية الطب 82%.

- كلية طب الأسنان 80%.

- كلية العلاج الطبيعي 78%.

- كلية الصيدلة 74%.

- كلية الطب البيطري 70%.

- كلية الهندسة 68%.

- كلية علوم الحاسب 62%.

- كلية العلوم الأساسية 55%.

- كلية التكنولوجيا الحيوية 55%.

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية 55%.

تنسيق كليات الجامعات الأهلية الجديدة

- وبلغ الحد الأدنى لتنسيق كلية اللغات والترجمة 55%.

- كلية الاقتصاد والإدارة 55%.

- كلية التربية 55%.

- كلية الإعلام 55%.

- كلية الفنون التطبيقية 55%.

- كلية العلوم الاجتماعية 55%.

- كلية السياحة والفنادق 55%.

- كلية الحقوق والقانون 55%.

- كلية التمريض 55%.

- كلية الآثار 55%.

- كلية العلوم السينمائية 55%.

وقال الدكتور هابي حسن، المستشار الهندسي لجامعة حلوان الأهلية، إن فكرة الجامعات الأهلية الجديدة مبتكرة وتهدف إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، موضحاً أن هذه الجامعات بها برامج بينية متخصصة غير البرامج التقليدية.

برامج جامعة حلوان الأهلية

وأضاف «حسن»، في تصريحات صحفية لـ«الوطن»، أن جامعة حلوان الأهلية تبدأ العام الدراسي الجديد بخمس برامج بينية متخصصة وهي «هندسة الأنظمة الذكية والعمارة والتصميم البيئي والتصميم الداخلي البيئي والرسوم المُتحركة والمؤثرات البصرية ومعلوماتية الأعمال والتحول الرقمي»، مؤكداً أنه يمكن التقديم لهذه البرامج عبر موقع التنسيق الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي.

وفي سياق متصل، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه سيتم فتح باب التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادات العربية والأجنبية عقب انتهاء التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة بالجامعات الأهلية، وغير مسموح لطلاب الشهادات الأزهرية والفنية بالتقديم للجامعات الأهلية الجديدة هذا العام، كما أنه غير مسموح للطلاب خريجي الأعوام السابقة من كل الشهادات بالتقدم للجامعات الأهلية.