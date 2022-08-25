أعلن اليوم، الدكتور أيمن محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي، ويمكن لطلاب محافظة البحيرة، معرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة دمنهور، وكذلك المعاهد بنطاق المحافظة، وذلك من خلال التقرير التالي.

وبالنسبة لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة دمنهور، فجاءت لطلاب الشعبة الأدبية بمجموع 238 درجة بنسبة مئوية بلغت 58.04%، وطلاب شعبتي علمي «علوم - رياضية» بمجموع 260 درجة فأكثر بنسبة مئوية 60%.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة دمنهور

ويمكن لطلاب الثانوية العامة في محافظة البحيرة، التعرف على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 في جميع كليات جامعة دمنهور بالدرجات بمختلف نطاق مدن ومراكز المحافظة، فيما يلي، وفقًا لبيان مكتب تنسيق جامعة دمنهور.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ‏علمي بجامعة دمنهور

- طب بيطري 362 درجة

- تمريض ‏334 درجة.‏

- علوم 349 درجة

- زراعة 310 درجات.

- تربية 306 درجات.

- علوم دمنهور رياضة 305 درجات.

- تربية (تعليم ابتدائي) ‏309‏ درجات.

- علوم رياضة ‏308 درجات.

- تجارة 299 درجة.

- تربية طفولة مبكرة ‏277 درجة.

- تربية طفولة 264 درجة

- تجارة انتساب موجه 282 درجة.‏

- زراعة رياضة ‏277 درجة.‏

- آداب 255 درجة.

- تربية رياضة 251 درجة

- تربية نوعية ‏267‏ درجة.

- تربية نوعية رياض أطفال بالنوبارية 247 درجة.

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2022 ‏أدبي في جامعة دمنهور ‏

- ‏تربية ‏298 درجة.

- تربية (تعليم ابتدائي) 274 درجة.

- تربية طفولة مبكرة ‏275 درجة.

- تجارة ‏271 درجة.‏

- آداب 269 درجة.

- تجارة انتساب موجه ‏263 درجة.

- آداب انتساب موجه ‏262 درجة.‏

- تربية طفولة 261 درجة .

- تربية نوعية ‏250‏ درجة.

- المعهد الفني التجاري 240.