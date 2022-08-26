بعد قرار «المركزي».. احصل على العائد مقدما من شهادة رويال الادخارية

تواصل البنوك العاملة ضمنة القطاع المصرفي المصري، تقديم العديد من المنتجات البنكية إلى شريحة كبيرة من المواطنين، نتيجة المميزات التي تقدمها، بهدف الحصول منها على عائد مادي مضمون، وكذلك الاستفادة بخدمات وعروض أخرى على هذه المنتجات.

ويلجأ المواطنون لاستثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي مضمون من خلال تلك المنتجات، ومن بينها الشهادات الادخارية بأنواعها.

ويحرص المواطنون على متابعة تغيرات أسعار الفائدة في البنوك، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت الفائدة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل مميزات وتفاصيل شهادة رويال التي يقدمها بنك المصرف المتحد.

- الشهادة الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا من المصرف المتحد

- مدة الشهادة: ثلاث سنوات

دورية صرف العائد: يصرف العائد مقدماً يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

- يصرف العائد دفعة واحدة في بداية مدة الشهادة.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 5000 جنيه مصري.

- الشهادة متاحة للأفراد الطبيعيين.

- إمكانية منح تسهيلات بضمان الشهادة مقدماً بحد أقصى 90% بعد خصم العائد الذي تم دفعه مقدمًا.

- إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور ستة أشهر.

قرار المركزي المصري

كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، أعلنت يوم 18 أغسطس الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض دون تغيير عند مستوى 11.25%، 12.25%.

ورفع «البنك المركزي» أسعار الفائدة في مارس الماضي، 100 نقطة أساس على الإيداع والإقراض، لتصل للأول 9.25% والآخر 10.25%، على التوالي، كما عاودت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مايو 2022، 200 نقطة أساس، لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.