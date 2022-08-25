بعد توقف 30 شهرا.. المغرب يمنح تأشيرات دخول لـ73 ليبيًا إلى البلاد

كشف وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، مراد حميمة، اليوم الخميس، عن منح المملكة المغربية تأشيرات دخول أراضيها لـ 73 ليبيًا بينهم 34 من الطلاب بداية أغسطس الجاري بعد عامين ونصف 30 شهرًا من توقف إعطاء التأشيرات إلى الليبيين.

تطبيق المعاملة بالمثل

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن مراد حميمة يسعى لتسهيل إصدار تأشيرات دخول المواطنين المغاربة إلى دولة ليبيا من منطلق مبدأ المعاملة بالمثل، وستكون الأولوية للجهات التي ترتبط بتعاقدات رسمية مع الدولة الليبية.

ولفت البيان إلى أن هذه الإجراءات الأخيرة في إطار «استمرارية الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية والتعاون الدولي للعمل على تسهيل ومنح المواطنين الليبيين تأشيرات الدخول في أقرب وقت ممكن لعدد من الدول».

مطالب أممية

من جهتها طالبت الأمم المتحدة أمس في بيان لها الفرقاء الليبيين إلى تقليل منسوب التوتر بسبب الخوف من احتمال اندلاع حرب أهلية في غرب ليبيا التي تشهد تواجدًا عسكريًا مكثفًا، ودعا رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا إلى عدم حمل السلاح في وجهه الحكومة وإلا سيتم ملاحقة من يفعل ذلك في محاولة لاستعادة الأمن.