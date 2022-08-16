إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في تصادم «توك توك» و«موتوسيكل» بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بينهم طفل في محافظة الدقهلية، اليوم، إثر وقوع حادث تصادم بين «موتوسيكل» و«توك توك» على طريق «المنصورة - المنزلة»، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى المنزلة المركزي لعمل الإسعافات الأولية وتلقي العلاج اللازم، وتبين أنهم أصيبوا بكدمات وجروح، وجرى عمل الإسعافات الطبية لهم بالمستشفى وحالتهم مستقرة.

حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك

تلقى مأمور مركز شرطة المنزلة، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين موتوسيكل وتوك توك، دون لوحات معدنية، على طريق «المنصورة - المنزلة»، ما تسبب في إصابة 5 أشخاص بينهم طفل.

أسماء مصابي الحادث

وقال مصدر طبي لـ«الوطن»، إن المصابين هم «محمد عاطف إبراهيم»، مقيم بالمنزلة، 17 سنة، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ والكتف الأيسر والبطن، و«شريف المتولي مجاهد»، 32 سنة، مقيم بالمنزلة، وتم عمل أشعة مقطعية على المخ والقدم اليمنى والبطن، و«أحمد إبراهيم إبراهيم»، 28 سنة، مقيم بقرية العزيزة ومصاب بجرح أعلى الحاجب الأيسر وجرح بالرأس، والطفلة «رحمة وائل محمد»، 5 سنوات، مصابة بجرح في الجبهة أعلى الحاجب الأيسر وخدوش بالقدم اليسرى وتم عمل أشعة مقطعية على المخ، و«محمد أحمد أحمد»، 19 سنة، مقيم بمدينة المنزلة ومصاب بجرح بالشفة وتورم بالأنف، وجميع المصابين حالتهم مستقرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.