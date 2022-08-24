الفرح تحول لماتم.. مصرع عامل أثناء تركيب فراشة زفة عروسة بقنا

لقى شاب مصرعه صعقاً بالكهرباء، قبل قليل، أثناء قيامه بتركيب فراشة زفة عروسة، في قرية «بشلاو»، التابعة لمركز نقادة، جنوب محافظة قنا، حيث تم نقل جثته إلى مشرحة المستشفى العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المتبعة.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا، بمصرع شاب بصعق كهربائي في عمود إنارة أثناء قيامه بتركيب فراشة زفاف عروسة بقرية بشلاو في نقادة، جنوب قنا.

وبحسب مرفق إسعاف قنا، الجثة لشخص يدعى، أحمد عبدالنبي مرسي، 50 عاما، توفى بإصابته بصعق كهربائي في عمود إنارة أثناء قيامه بتركيب فراشة عروسة بقرية بشلاو في نقادة.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طوخ، وحرر محضر بالواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وانتدبت جهة التحقيق، مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي عن أسباب وفاة العامل، للتصريح بدفنه.

كانت محافظة قنا قد شهدت اليوم انتشال جثتين، أحدهما طفل من ترعة أولاد علي في نجع حمادي.

والجثة الثانية، تم انتشالها من نهر نيل نقادة جنوب المحافظة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثتين وتسليمهما لذويهما.