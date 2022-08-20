أيمن بهجت قمر: رسمت أفيشات لمسرحيات على باب غرفتي في طفولتي

كشف الشاعر أيمن بهجت قمر ملامح من حياته الشخصية والفنية، قائلا إن والده كان له فضل كبير في الدخول بمجال الفن بشكل غير مباشر، فكان يقضي معه أغلب الوقت نظرا لانفصال والديه، ورأى الاجتماعات والبروفات مع أكبر شعراء مصر ما أثر ذلك في تربيته، كما أنه حضر كواليس المسرحيات التي يعدها والده.

وفاة والدي صنعتني

وأضاف أيمن بهجت قمر، خلال لقاء ببرنامج «بالخط العريض»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب، أنه كان يضع «أفيشات» الأعمال الفنية على باب غرفة نومه عندما كان صغيرا، حيث إنه يجيد الرسم بشكل جيد.

وتابع «كنت أرسم أفيشات المسرحيات الكبيرة مثل (شاهد ماشفش حاجة)، وحوَّلت غرفتي لمسرح لعرض مسرحيات ألَّفتها من الارتجال، فأطفئ نور الغرفة وأجعل حبل الغسيل وأضع فيه ملاءة السير كأنها ستارة، ويشاهد العرض جيراني وأولادهم، من ضمنهم الفنان كريم عبدالعزيز عندما كان طفلا صغيرا».

وعن دخوله عالم الغناء، قال إن السبب في دخوله عالم الغناء كانت وفاة والده، والذي يكتب أزجالا وشعرا، ولكن التأليف كان يأخذ وقته الأكبر «وفاة والدي صنعتني».

حصلت على 54% في الثانوية

وتابع: «تأثرت بعد وفاة والدي، بأنه كان عندما يتضايق أو يحب أو يودع أحدا يكتب أبيات شعر له وأزجالا، واستغربت بأن أول كتاب قرأته في حياتي كان لبيرم التونسي، كما أن الشاعر سيد حجاب صديق والدي هو الأقرب بالنسبة لي».

وأكمل: «اشتغلت في الكتابة وعمري 16 سنة بعدما تركني أبي طفلا وتوفي، وعملت أغنية هابطة، وأنا أخدت الثانوية العامة كل سنة في سنتين ما عدا تالتة ثانوي نجحت على طول بس جبت 54%، ودخلت معهد عالي للسياحة والفنادق وكنت حريص على النجاح».