تفاصيل برنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية بـ«ألسن عين شمس».. اعرف المقررات

كشفت الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن بجامعة عين شمس، عن تفاصيل برنامج الترجمة التحريرية والفورية باللغة الفرنسية، موضحة أن قسم اللغة الفرنسية يقدم بالإضافة إلى برنامجه العريق في الأدب واللغة والترجمة برنامجاً متخصصا في الترجمة التحريرية والوفرية بنظام الساعات المعتمدة ويسعى إلى تحقيق التميز والريادة في إعداد الموادر من المترجمين في مجالات الترجمة.

المقررات الدراسية الخاصة بالبرنامج

وأضافت عميدة الكلية لـ«الوطن»، أن البرنامج يخدم المجتمع والبيئة لتلبية احتياجات سوق العمل على الصعيدين القومي والدولي من خلال برنامج ساعات معتمدة يعمل بمعايير أكاديمية ويقوم على أساليب التعليم والتعلم الحديثة المبتكرة.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد، أن المقررات الخاصة بالبرنامج تشمل 8 مقررات لغة عربية و 6 مقررات لغة ثانية إنجليزية وعدداً من المقررات الفرنسية مثل الاستماع والمحادثة والقراءة النشطة ومهارات الكتابة والتدوين والترجمة الصحفية والقانونية والمنظورة والفورية.

وأوضحت عميدة كلية الألسن، أن المقررات تتوزع في الخطة الدراسية على ثلاثة متطلبات وهي متطلبات الجامعة ومتطلبات الكلية ومتطلبات التخصص المتعلقة بالبرنامج سواء إجبارية أو اختيارية.

البرنامج يهدف إلى تخريج طالب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل

ونوهت إلى أنه يتم التشعيب في المستوى الثالث بشرط حصول الطالب على نسبة 70% فأكثر في مقررات الترجمة التتبعية من العربية وإليها والترجمة المنظورة من العربية وإليها، ويسهم في ذلك تخريج طالب قادر على تلبية احتياجات سوق العمل.

وأوضحت أن عدد ساعات البرنامج 144 ساعة معتمدة ما بين متطلبات الجامعة والكلية والبرنامج وتتمثل شروط الالتحاق به في اجتياز الامتحان الشفوي.

وأشارت الدكتورة سلوى رشاد، إلى أن الكلية كثفت من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد من حيث تجهيز جميع القاعات سواء القاعات الخاصة بالتدريس أو القاعات الخاصة بالاختبارات.