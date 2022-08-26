وزير الرياضة: ما زال لدينا مراكز شباب على طريقة «التجربة الدنماركية»

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن التطوير في مراكز الشباب على قدم وساق، وما زالت هناك مراكز شباب «على طريقة عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية»، والبعض يسير سوقا في وسطه، ولكن الأمر يحتاج لوقت للتغيير وستنتهي تماما.

تدشين خطة لتطوير مراكز الشباب حتى 2025

وأعلن صبحي وزير الشباب والرياضة، تدشين خطة لتطوير مراكز الشباب حتى 2025 بالتعاون مع المحافظين ونواب المحافظات من أجل تسريع دورة العمل، بتكلفة ملياري و300 مليون جنيه حصيلة الاستثمارات بنظام حق الانتفاع بمراكز الشباب من خلال تجربة محوكمة، تضم 266 مركز شباب مرحلة أولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة من 1057 مركز شباب بالمبادرة قائلا «نعمل على فلسفة أن تكون مراكز الشباب جاذبة للأسرة المصرية، بالإضافة إلى زيادة التطوير بهذه المراكز».

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الجمعة، بشباب القليوبية في لقاء حواري مفتوح، بحضور اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من المحافظين السابقين، بديوان عام محافظة القليوبية والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية.

بدأ اللقاء بكلمات ترحيبية من محافظ القليوبية، بالحضور من الشخصيات العامة والإعلامية والكُتاب والنُقاد والمُفكرين والسياسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الشباب والرياضة والأوقاف والدعاة والأئمة وشباب الكيانات الشبابية، مشيرًا إلي دور الشباب في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية بالدولة.

واوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تحتفل المحافظة بعيدها القومى فى الثلاثين من أغسطس وهو التاريخ الذى تم فيه افتتاح القناطر الخيرية عام 1868 م حيث تم تنظيم الرى فى جميع محافظات الوجه البحرى واستصلاح الاف الأفدنه الزراعيه التى أضيفت إلى الرقعة الزراعية، مقدمًا خالص التهاني القلبية لجموع أهالي وأبناء شعب القليوبية بمناسبة ذكرى العيد القومى للمحافظة ، مؤكداً على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المحافظة في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

دور توعوي لشباب الأئمة والدعاة

وقال وزير الشباب والرياضة: «نهنئ ونبارك العيد القومى لمحافظة القليوبية، الاهتمام بالشباب كبير جدًا بدأ مبكرًا برؤية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية على مختلف الأصعدة سواء داخليًا أو خارجيًا»، مشيرًا إلى الدور التوعوي لشباب الأئمة والدعاة والشباب المصري بصفة عامة، وعمل الوزارة بالتعاون مع مختلف المؤسسات لخدمة الشباب وإقامة وإنشاء أماكن تليق بهم، من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف مؤسسات الدولة ومنها وزارة الأوقاف، الأزهر الشريف، دار الإفتاء، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة الثقافة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلي مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني.

تنمية الوعي لدى الشباب والنشء

وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في تنمية الوعي لدي الشباب والنشء من خلال أكثر من مائة برنامج ونشاط بعدد مستفيدين يصل الي مليون وثلاثمائة وخمسون مستفيد، من خلال أنشطة وبرامج الوعي تُنفذ في مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية، المنتديات الشبابية، المدن الشبابية، مراكز الابتكار الشبابي والتعلم، قرب حياة كريمة، والمناطق الآمنة، مشيرًا إلي حجم تأثير الرياضة فى تشكيل الوعى أكبر وأكثر فاعلية من العديد من الوسائل الأخرى.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن قضية الوعي ضمن أهم أولويات الدولة المصرية بكل مؤسساتها باعتبارها قضية أمن قومي، كما أن هناك خطوات على أرض الواقع تقوم بها الوزارة وتعمل على إعداد جيل واعٍ محصن فكريًا من خلال بناء وتنمية الوعي بين أوساط الشباب والنشء وزيادة الولاء والانتماء لديهم.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، عددا من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي تُنفذها الوزارة ومنها مواجهة الشائعات من خلال وحدة تصدوا معنا، تنمية الوعي الثقافي والعلمي وإطلاق المهارات الإبداعية، مواجهة المتغيرات المجتمعية والأفكار الهدامة، بناء قدرات الشباب وتأهليهم، والتنشئة الوطنية وتصحيح المفاهيم، بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الوعي بالنسق القيمي للمجتمع المصري وإحياء القيم المصرية الأصيلة، وبناء الوعي بالتنمية المستدامة وبالوعي السياسي وتعميق المشاركة السياسية، وبناء الوعي الديني ونشر قيم السلام والتسامح، واكتشاف ورعاية الموهوبين شبابيًا ورياضيًا، وتنمية الوعى الثقافى والعامة والإبداعى، وتشجيع النشء والشباب على العمل الجماعى والتطوعى، وتأهيل الشباب بسوق العمل.

وطالب الدكتور أشرف صبحي الجميع بعدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع تأكيد أهمية العمل المهني القائم على الاحتراف بعيدًا عن الإثارة والشخصية والبحث عن الشهرة، موضحًا ضرورة التغذية الإعلامية المناسبة في الوقت المناسب للموضوع لمواجهة الشائعات.

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: «أُهني لمحافظ القليوبية بمناسبة الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، العمل التكاملي بين الوزارات والتشبيك عمل ضوروي جدًا، ونعلن توزيع اللحوم على خمسة آلاف أسرة من القليوبية بشكل شهري تنفذًا لتوجيهات الرئيس بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومختلف المؤسسات وصولًا لحياة كريمة لجميع المواطنين»، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي في العمل بشكل مستمر في قضية الوعي والشباب.

وأضاف: «اللقاءات الشبابية والتثقيفية مهم جدًا بجانب المدرسة والأسرة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأندية والتعليم العالي والتربية والتعليم والثقافة والأوقاف لبناء شخصية علمية سوية وتؤهل للقيادة والمساهمة المجتمعية وانفتاح الأفق علي نطاق واسع، مشيدًا بأنشطة وبرامج الشباب والرياضة التي تُسهم في مزج الثقافات للشباب من مختلف المحافظات، بل وتصل للتعاون علي المستوي الدولي وتبادل الخبرات بين الوفود الشبابية».