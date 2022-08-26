الجامعة التكنولوجية بحدائق أكتوبر تدخل الخدمة خلال أيام

قال المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية ستدخل الخدمة بداية العام الدراسي الجديد، الذي يبدأ بعد أيام، بعد الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بالجامعة.

تخصيص قطعة الأرض بمساحة 50 فدانًا لإقامة الجامعة

وأوضح أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كان قد وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانًا، لإقامة مشروع الجامعة التكنولوجية بمدينة حدائق أكتوبر.

الأرض بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالي

وأشار رئيس الجهاز، في تصريحات للصحفيين، اليوم، إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على تخصيص الأرض بنظام نقل الأصول لصالح وزارة التعليم العالى، لافتًا إلى أن الجامعة تقع أمام كمبوند حورس بالقرب من المنطقة السابعة ابني بيتك.

نقل إدارة الفحص الفني بالمرور بالكامل من الجيزة إلى حدائق أكتوبر

وقال رئيس الجهاز، إن إدارة الجهاز تعمل على خطة لجذب الاستثمارات في المدينة، عبر التوسع في المنشآت الخدمية بالمدينة، التي كان آخرها تخصيص مبانٍ إدارية لإدارة الأحوال المدنية بالجيزة بالكامل، في منطقة 262 في المدينة، بالإضافة إلى نقل إدارة الفحص الفني بالمرور بالكامل من الجيزة إلى حدائق أكتوبر، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من تنفيذ الإنشاءات وكل مباني الجامعة، وكذلك الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية والتشطيبات الداخلية.

الجامعة ستُقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة

ولفت إلى أن الجامعة ستُقدم برامج دراسية جديدة، تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، تشمل «تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج- تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية- تكنولوجيا الصناعات الغذائية- التخصصات الصحية».

الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات للجامعة

وأكد الانتهاء من وضع اللوائح الدراسية للجامعة، وكذلك الانتهاء من كل الإنشاءات والتجهيزات للجامعة، وفق الخطة الزمنية الموضوعة، فضلاً عن تجهيز جميع القاعات الدراسية وزيادة عددها، كما جرى تجهيز المعامل والورش الخاصة بالبرامج الدراسية بالجامعة، وتزويدها بأحدث الأجهزة، استعدادًا لاستقبال الطلاب في العام الدراسي الجديد 2022/2023.