ثاني حالة غرق لشاب في بحر العريش خلال يوم واحد

لقى شاب مصرعه غرقا، بعد ظهر اليوم، بساحل بحر العريش، بعد أقل من 6 ساعات على وفاة شاب آخر غرقا أيضا بساحل البحر.

وأكد طالب النصايرة من أهالي الشيخ زويد أن ابن أخيه يدعى أيمن محمد عبد الله النصايرة، 14 عاما، توفي بعد الظهر غرقا في ساحل البحر أثناء السباحة، وفشلت جميع المحاولات في إنقاذه.

وصول جثة هامدة لقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى

وأضاف مصدر طبي أنه قد وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ ظهر اليوم شاب صغير، وفشلت جميع المحاولات لإنقاذه لدخول المياه في منطقة الجهاز التنفسي، وقطع عملية التنفس بشكل تام.

وأضح المصدر الطبي أن حالة الوفاة هذه هي الحالة الثانية بعد وفاة شاب صغير صباح اليوم يدعى سعيد نور 16 عاما، غرقا أيضا في مياه البحر بعد أن فشلت محاولات المنقذين في إخراجه سريعا.

المنقذون: أخرجنا 4 وغرق اثنين من ساحل بحر العريش

وأعلن فريق المنقذين التابع لمديرية الشباب والرياضة اليوم في بيان، أنه تم إنقاذ 4 شباب قد غرقوا قبالة حضرموت بساحل العريش، وفشلت المحاولات في إنقاذ حالتين لشباب صغير السن، قد جرفه التيار إلى الداخل.