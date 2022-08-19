القبض على مدمن مخدرات أثناء محاولته سرقة شقة سكنية في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من القبض على شاب، تبين أنه يتعاطى المواد المخدرة حال قيامه بمحاولة سرقة أحد الشقق السكنية الكائنة بكمبوند في منطقة التجمع الأول.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، بلاغاً من شخص تبين أنّه مالك لشقة سكنية في منطقة التجمع الأول، يفيد بتحفظه وعدد من أهالي المنطقة على لص حاول سرقة شقته.

ضبط مدمن حاول سرقة شقة

وانتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ وتبين صدق الواقعة، بالعثور على مدمن مخدرات حاول سرقة شقة المجني عليه، وحال رؤيته شعر مالك الشقة بحالة من عدم الاتزان تظهر على المتهم، مضيفاً أنه حاول الهرب الأمر الذي مكنه بمساعدة الأمن الإداري للكمبوند من التحفظ على المتهم في إحدى غرف الشقة، وطلب النجدة.

وقال المبلغ إنه خرج لشراء بعض المتطلبات الشخصية، وحال عودته تفاجأ بوجود شخص غريب داخل الشقة يقوم بالسرقة.

النيابة تأمر بتحليل مخدرات للمتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها، تبين أنه في حالة غير طبيعية نتيجة تعاطيه للمواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة والتي أمرت بعرضه على الطب الشرعي لتوقيع تحليل المخدرات، وموافاة النيابة به فور صدوره.

وكلفت رجال المباحث بسرعة استكمال تحرياتها حيال الواقعة وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.