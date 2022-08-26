إخلاء 95 فدانا بمجرى العيون لإقامة مجمع حضاري على الطراز الإسلامي

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال إزالة العقارات التي تم إخلاؤها بالمناطق الخطرة وغير الآمنة بمنطقة الجيارة وحوش الغجر والسكر والليمون، لتنفيذ مخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانًا لإنشاء مجمع حضاري سكني وترفيهي يعيد للقاهرة رونقها ومظهرها التاريخي بمنطقة سور مجرى العيون، وذلك في إطار المشروع القومي للقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة لقاطنيها.

مقرر إزالة 520 عقارا ونقل السكان للخيالة

أسفرت أعمال الإزالات بمنطقة الجيارة وحوش الغجر عن هدم كلي لما يقارب من 200 عقار من إجمالي 520 عقارا مقرر هدمها بالكامل ونقل سكانهم إلى مدينة الخيالة، وذلك لتطوير منطقة سور مجرى العيون، ونقلت محافظة القاهرة 1196 أسرة من إجمالي 1660 أسرة مقرر نقلهم لوحدات مجهزة قبل هدم العقارات غير الآمنة التي يقطنونها وتطوير المنطقة بالكامل.

مشروع سياحي ثقافي

يستهدف مشروع تطوير سور مجرى العيون تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الإسلامي، على مساحة 95 فدانًا، يضم مسارح وسينمات، ومولا تجاريا ترفيهيا فندقيا على مساحة 12.5 فدان، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية وإعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة أخرى، حيث سيتم تنفيذ المنشآت على طراز إسلامي قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية، بالإضافة إلى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالي.