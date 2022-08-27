ضبط 12 سيارة سرفيس غير ملتزمة بتعريفة الركوب في الجيزة

تواصل أجهزة أحياء ومدن ومراكز محافظة الجيزة، شن الحملات المكبرة لمواجهة التعديات على الأراضي والبناء المخالف والإشغالات والتزام سائقي السرفيس بخطوط السير وتنفيذ قرار غلق المحلات في الموعد المحدد لترشيد استهلاك الكهرباء.

ضبط سيارة سرفيس غير ملتزمة بالتعريفات المحددة

وأعلنت محافظة الجيزة في بيان، تنظيم حملات دورية على المواقف والطرق للتأكد من التزام سيارات السرفيس بخطوط السير والتعريفات المحددة بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لـمحمود حسين، الرئيس التنفيذي لجهاز السرفيس بالجيزة.

وكشفت المحافظة أن الحملات تمكنت من ضبط 12 سيارة سرفيس بمخالفات تحصيل أجرة أكثر من المقررة قانونا وتغيير وانتهاء خطوط السير وبدون أمر شُغل، وذلك خلال حملة بمناطق مشعل والرماية وشارع الأربعين بترسا، لافتة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

مصادرة المحتويات وإيداع المضبوطات المخازن

وأشارت محافظة الجيزة إلى قيام أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة الدكتور فرج عبدالعاطي، بالتنسيق مع شرطة المرافق ورجال العمل الميداني بالوحدات المحلية بغلق وتشميع قاعة لحفلات الزفاف والمناسبات والفوتوسيشن بنطاق وحدة برطس بمركز أوسيم تُدار بدون ترخيص بالمخالفة للقانون ومصادرة محتويات القاعة وإيداع المضبوطات المخازن، وتم تحرير المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

إزاله التعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية

وكثف حي الهرم برئاسة المهندس حسن موافي، من خلال قيام قطاع هضبة الأهرام، الحملات المكبرة لرفع جميع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق بالشوارع الرئيسية والجانبية وإزالة كافة التعديات والحواجز الحديدية والأسمنتية وإطارات السيارات المتروكة لحجز أماكن الركنات والإشغالات بشارع جاردنيا وشارع الضغط العالي، لافتا إلى أنه تم خلال الحملة رفع إشغالات الكافيهات المخالفة بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية.

غلق الورش في المواعيد المحددة

وأشارت محافظة الجيزة إلى أنه تم إزالة كشافات الإنارة أعلى المحلات لتطبيق حملة ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة غلق الورش في المواعيد المحددة، وتم التحفظ على حالات الإشغال المتنوعة وتحرير محاضر إشغال وإيداع المضبوطات في مخزن الهضبة وإزالة أعمال بالفراغ السياحي بالعقار رقم 289، وإزاله غرفة بالفراغ بالعقار رقم 506، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.