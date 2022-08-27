6 فوائد للاكتفاء بإنجاب طفلين فقط.. تقليل نفقات وهدوء بالمنزل «فيديو»

عرض برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة فضائية «EXTRA NEWS»، وتقدمه الإعلامية منة فاروق، اليوم السبت، فيديوجراف عن فوائد الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط، في إطار توجهات الدولة المصرية لتنظيم الأسرة، وتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الزيادة السكانية من أكبر التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الوقت الحالي.

تربية سليمة وهدوء في المنزل

وجاءت فوائد الاكتفاء بإنجاب طفلين فقط من خلال النقاط التالية:

- يساعد الوالدين على التفرغ لتربيتهما بشكل صحيح.

- يساعد في غرس القيم والمبادئ الدينية والاجتماعية بداخلهما.

- يضفي هدوءا على المنزل ويجعله هادئا ومناسبا للمذاكرة.

- يساعد الوالدين على تعليمهما بطريقة جيدة.

- يقلل نفقات الأسرة المالية مما يساعدها على إدخار المال.

- يساعد الوالدين على الجلوس معهما أطول فترة ممكنة.