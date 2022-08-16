أخبار أسيوط.. انتشال جثمانين من بئر وبلاغ بالإهمال الطبي تسبب في وفاة طفل

شهدت محافظة أسيوط، عدة احداث، اليوم الاثنين، الموافق، 15أغسطس، 2022، منها انتشال جثتين من داخل بئر عمقه 28 متر بحثا عن الاثار، كنا ترأس محافظ أسيوط عدة اجتماعات منها اختيار قيادات للمناصب في المديريات والوحدات التابعة للمحافظة، واجتماعات أخرى حول آخر ما نفذ في مشروعات المحافظة، كنا أعلنت جامعة أسيوط عن تعين عدد من الطلاب معيدين وغيرها.

بعد ساعات.. انتشال جثتين من داخل بئر

نجحت الأجهزة المعنية في أسيوط بالاشتراك مع الأهالي، من انتشال جثتين من داخل بئر داخل منزلهم بالقرية بعد أعمال رفع الاتربة استمرت 30ساعة، بقرية بني غالب في مركز أسيوط.

كان بلاغ ورد إلى غرفة عمليات محافظة أسيوط، يفيد انهيار بئر على شخصين داخل منزلهما بقرية بني غالب في دائرة المحافظة، وتم انتشال جثتهما، ووضعهما في مشرحة مستشفى أسيوط العام.

بلاغ بوفاة طفل.. إهمال طبي السبب

توفى طفل إثر دخوله مستشفى المبرة متأثر بإصابته كسر بالذراع الأيسر، حيث حدث تورم عقب تجبيسه وحول لمستشفى أسيوط الجامعي علاجه وقرر الأطباء بتر ذراعه لحدوث تسمم أدى إلى غرغرينة توفى على إثرها الطفل ووضع مشرحة المستشفى للتشريح وتقرير الطب الشرعي.

تلقى اللواء أحمد جمال مساعد وزير الداخلية بلاغا وتحرير محضر يحمل رقم 3776 أحوال من مواطن يدعى محمود باتهام أحد الأطباء داخل مستشفى المبرة على إثر إصابة نجله «م. م» بالتسبب بالإهمال الطبي الذي تسبب بوفاته عقب دخوله قسم العظام إثر كسر بالذراع الأيسر، الذي نتج عنه ظهور تورم باليد وبالعودة إلى المستشفى تم تحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي للعرض على المتخصصين من الأطباء، والذين قرروا بتر ذراع الطفل لإصابته بتسمم أدى إلى غرغرينة أدى ذلك لوفاته بعد ذلك.

أخبار أسيوط.. لجنة لاختيار قيادات المحافظة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أنه ترأس لجنة، لاختيار القيادات من بين المتقدمين لشغل عدد من المناصب القيادية والتجديد لآخرين بالمديريات الخدمية المختلفة، وأضاف أنه هدف اللجنة لاختيار الأكفأ في هذه المناصب بمنظومة العمل لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

أخبار أسيوط.. تنفيذ عدد من الإزالات

أسفرت جهود حملات الإزالة لكافة التعديات في مراكز محافظة أسيوط، عن تنفيذ 89 حالة إزالة لتعديات على أراضي زراعية وأملاك الدولة خلال اليوم الثاني للموجة الـ 20 ، منها 81 حالة تعد على أراضي مباني بمساحة 13494متر و 8 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 112 فدان و11 قيراط وذلك بالتنسيق مع كافة جهات المعنية.

تعيين عددا من الأطباء في جامعة أسيوط

قال الدكتور أحمد المنشاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، عدة قرارات بتعيين الدكتور تيمور محمد إبراهيم الأستاذ بقسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة عام ، بكلية الطب البيطري، و تعيين الدكتور حسن عباس محمد الأستاذ بقسم التغذية الإكلينيكية رئيسا لمجلس القسم.

كما شملت القرارات بكلية الطب تعيين الدكتورة دعاء عبد الحفيظ يونس الأستاذ بقسم الطفيليات الطبية رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة 3 سنوات وتعيين الدكتور مصطفى أحمد مصطفى الأستاذ بقسم الجراحة رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة 3 سنوات، وتعيين الدكتورة داليا أحمد حامد السرس الأستاذ بقسم الباثولوجيا رئيسا لمجلس القسم وذلك لمدة 3 سنوات.