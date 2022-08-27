مصرع طفل صدمه جرار زراعي أثناء لهوه أمام منزله في الغربية

لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه، أثناء لهوه أمام منزله في حادث تصادم جرار زراعي، بقرية الكرسه التابعة لمركز ومدينة طنطا، بمحافظة الغربية، وفارق الحياة متأثرا بإصابته.

ندب الطب الشرعي

حررت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من العمر، أثناء لهوه أمام منزله بعدما صدمه جرار زراعي، بإحدى القرى بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، بمركز طنطا وسيارة إسعاف، إلى محل الواقعة وتبين مصرع «أدهم محمد» طفل في العقد الأول من العمر، أثناء لهوه أمام منزله، بعد أن صدمه جرار زراعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى المستشفى، وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تصريح بالدفن

وجرى التحفظ على سائق الجرار الزراعي، واقتياده إلى ديوان عام مركز شرطة طنطا، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.