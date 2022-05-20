بالأسماء.. إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة بالمنوفية

شهد مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية إصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة، وجرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار بانقلاب جرار زراعي

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بإصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب جرار زراعي بمقطورة تحمل مواطنين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

أسماء المصابين في حادث بركة السبع

وأكد مصدر طبي، أن جميع المصابين في الحادث يتلقون الرعاية الصحية اللازمة، مشيرًا إلى أن المصابين هم: محمد رمضان عبد الصبور، 13 سنة، مصاب بجرح قطعي باليد، وعمرو أحمد عبد الصبور، 13 سنة، مصاب باشتباه كسر بالذراع اليسرى، ومحمد عبد ربه السيد، 13 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ومحمد رضا رفيق، 16سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وعبد الرحمن جمال بعير، 14 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ويوسف رضا رفيق، 17 سنة، مصاب بسحجات وكدمات.

وأضاف المصدر أن قائمة المصابين شملت محمد رضا عبد الصبور، 13 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ودينا محمد أحمد، 26 سنة، مصابة بسحجات وكدمات، ومؤمن وائل جابر، 14 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، ورضا محمد النشار 33 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وأحمد محمد الديب، 27 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وعلي إبراهيم الصباغ، 14 سنة، مصاب بسحجات وكدمات، وسمية عبد الفتاح محمد، 33 سنة، مصابة بسحجات وكدمات.