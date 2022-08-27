تفاصيل 97 وظيفة شاغرة لحديثي التخرج.. منها هندسة وصيدلة وتجارة

أعلن موقع «فرصنا» المعني بحركة الوظائف توافر مجموعة من فرص العمل لحديثي التخرج للعمل في محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى والتي تتطلب عددا من الشروط والمؤهلات كي يتثنى للمتقدم الحصول على الوظيفة، وعليه نوضح في التقرير التالي تفاصيل كل وظيفة على هذا النحو:

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة للحصول على الوظائف المتاحة: 5.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الصيدلة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس اتصالات

اسم الشركة: مقبوتل.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي - نظم المعلومات).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة دكتور بيطري

اسم الشركة: confidential.

مقر العمل: بلبيس - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الطب البيطري).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائي تمويل

اسم الشركة: ريفي.

مقر العمل: البساتين - الزيتون - المرج - حدائق القبة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 40.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة معلمة قرآن كريم

اسم الشركة: مركز آيات.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 49 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوي عام / أزهري.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 3000 - 3500 جنيه مصري.

وظيفة مساعدات أطباء أسنان

اسم الشركة: مركز الأستاذ الدكتور معتز الخواص لزراعة وتجميل الأسنان.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 100- 500 جنيه مصري.

وظيفة مصمم جرافيك

اسم الشركة: مصنع فيجن لطباعة الملابس.

مقر العمل: العامرية - الإسكندرية.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الفنون الجميلة - الجرافيك).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محاسبة

اسم الشركة: إيچي مار ستون للرخام والجرانيت.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة سكرتيرة

اسم الشركة: برايم لوكاشن بروبرتي للتطوير العقاري والتسويق العقاري.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5000 - 8000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 5000 - 15000 جنيه مصري.

وظيفة سيلز عقارات

اسم الشركة: برايم لوكاشن بروبرتي للتطوير العقاري والتسويق العقاري.

مقر العمل: التجمع الأول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة مدخل بيانات

اسم الشركة: سفن كاتس للتجارة الإلكترونيه المحدودة.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: إتقان الهندسية.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 3000 - 3200 جنيه مصري.

وظيفة خدمة عملاء

اسم الشركة: دار الكتب الأزهرية.

مقر العمل: رمسيس - القاهرة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 2700 - 3300 جنيه مصري.

وظيفة مهندس دعم فني

اسم الشركة: المستقبل.

مقر العمل: العجوزة - الجيزة.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 27 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة - هندسة القوى والآلات الكهربية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مكتب فني معماري

اسم الشركة: شركة كبرى في مجال الأعمال المعدنية.

مقر العمل: المعادي - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: حديث التخرج.

سنين الخبرة: سنة - ‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.