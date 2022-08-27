«الداخلية» تدعو براعم الخير لقضاء يوم ترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية

وجهت وزارة الداخلية دعوة إلى براعم وشباب منطقة بشاير الخير بالإسكندرية، لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي الشرطة بالإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين لإتاحة الفرصة لهم لممارسة جميع الأنشطة الرياضية.

الداخلية تتواصل مع قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة

وتحرص وزارة الداخلية على التواصل الدائم مع قاطني المجتمعات الحضارية الجديدة، التي حرص الرئيس على إنشائها كبدائل للمناطق التي شكلت على مدار سنوات طويلة خطورة على قاطنيها، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم ترتقي بطموحات وتطلعات الأجيال القادمة من البراعم والشباب لتغيير حياتهم للأفضل.

وتم استقبال البراعم والشباب وتوزيع الهدايا الرمزية والملابس الرياضية عليهم، وإتاحة الفرصة لهم لممارسة كافة الأنشطة الرياضية.

ادخال البهجة والسرور في نفوس البراعم

وقد كان لتلك الدعوة بالغ الأثر في إدخال البهجة والسرور في نفوس براعم وشباب منطقة بشائر الخير وأولياء أمورهم الذين تقدموا بخالص الشكر لرئيس الجمهورية على التغيير الذي طرأ على حياتهم للأفضل فى ظل حياة كريمة وفرها لهم الرئيس السيسي، كما أعربوا عن خالص تقديرهم لوزارة الداخلية، وعلى ما لمسوه من اهتمام يؤكد مدى حرص رجال الشرطة على مد جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع.