مصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل بقنا.. «كان بيلعب في الشارع»

لقي طفل يبلغ من العمر3 أعوام، مصرعه أمام مركز شباب المراشدة بمركز الوقف شمال محافظة قنا، إثر تعرضه لحادث دهس أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل، ما أدى لتحول جثته لأشلاء، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بدهس طفل في قرية المراشدة بالوقف

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من نقطة شرطة الوقف يفيد مصرع طفل دهسا أسفل عجلات سيارة نقل أمام مركز شباب المراشدة في مركز الوقف شمال محافظة قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف قنا إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول المكان، والتحفظ على السائق وسيارته.

وبعد الفحص تبين مصرع الطفل «مالك .م»، 3 أعوام، بعدما دهسته سيارة نقل ثقيل أثناء لهوه أمام مركز شباب المراشدة في مركز الوقف، كما تبين أن جثته تحولت إلى أشلاء، وتم تجميعها بواسطة رجال الإسعاف.

نقل جثة الطفل إلى المشرحة

جرى نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف قنا إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكلفت جهة التحقيق، مباحث مركز شرطة الوقف، باستدعاء والدة الطفل الصغير لاستجوابها حول تركها طفلها يلعب خارج المنزل بعيدا عنها، كما كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وتم انتداب مفتش الصحة في مركز الوقف لمناظرة الجثة وكتابة تقرير طبي حول أسباب الوفاة.