«العمل الأهلي»: ننظم عمل أكثر من 40 ألف كيان على مستوى الجمهورية

قال محسن سرحان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري، إن التحالف يعتبر جهة تنظم عمل للمنظمات العاملة بالقطاع المدني في مصر، حيث أن هناك أكثر من 40 ألف كيان من منظمات العمل الأهلي يعملون على مستوى الجمهورية في هذا القطاع.

لجان لدعم المحتاجين

وأضاف «سرحان»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التحالف يعمل وفق العديد من اللجان لدعم المحتاجين، منها لجنة الدعم الغذائي والنقدي أو لجنة التنمية الاقتصادية وزيادة الدخل، وغيرها من اللجان الأخرى، وحاليا فقد قمنا بالتركيز في الأعمال على الجانب الأول، من أجل تمكين المستحقين اقتصاديا لينجحوا في التحكم بمصائرهم.

شبكة حماية اجتماعية كبرى

واستطرد: «حزمة الدعم الاجتماعي اللي أعلنتها الدولة عبارة عن شبكة حماية اجتماعية كبرى، وبرنامج تكافل وكرامة يحصل عليه حاليا 5 ملايين أسرة في مصر، وكل قواعد البيانات دخلناها في نظام واحد، وعرفنا مدى احتياجات المواطنين عبر قاعدة البيانات الموحدة، والجميع يعمل وفق قاعدة بيانات واحدة».

وأوضح أن هناك ما يقارب الـ5 آلاف جمعية شريكة تمد التحالف بالبيانات التي يحتاجونها حيال تلك الأسر، ثم يتم الدفع بمتطوعين تابعين للتحالف من أجل وصول الدعم لمستحقيه: «شغالين على 60 ألف شهريا، ومتأكد الفترة اللي جايه هنرفع الالتزام ده لو الأزمة استمرت، وده اللي بشوفه في مصر في أي ضغط ممكن يحصل في المجتمع».