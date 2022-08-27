بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة سقطت بهم سيارة في ترعة بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية كفر سعد بطريق الرحمانية دمنهور بمحافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية المركزي وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بوقوع انقلاب سيارة ملاكي في ترعة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة كفر سعد بطريق الرحمانية دمنهور مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وجرى الدفع بعدد من سيارت الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري وجرى انتشال السيارة وتبين إصابة كل من: «رانيا أحمد عبد الحليم منصور 36 سنة مصابة بكدمات وجروح متفرقة وكسر في الساق اليمنى، وجنة محمد السيد القرماوي 12 سنة مصابة باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج، وبسملة محمد السيد القرماوي 3 سنوات مصابة باشتباه نزيف بالبطن وكسر في الساق اليمنى، والسيد محمد السيد القرماوي 10 سنوات، لا توجد إصابات ظاهرة والحالة مستقرة، محمد السيد القرماوي 40 سنة مصاب باشتباه نزيف بالبطن واشتباه ما بعد الارتجاج وجميعهم مقيمي دسوق بمحافظة كفر الشيخ وجاري عمل الإسعافات الأولية.

عمل الفحوصات الطبية للمصابين

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمانية العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة كما جرى انتشال السيارة وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.