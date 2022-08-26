إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انقلاب سيارة ربع نقل بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بينهم طفل، في محافظة الدقهلية اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تحمل عمالًا على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، وأمام قرية «وزير» دائرة مركز بلقاس، إذ انقلبت بهم السيارة في الأراضي الزراعية المجاورة للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما تسبب في إحداث إصاباتهم وجرى نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب سيارة على جانب طريق جمصة

وتلقى مأمور مركز شرطة بلقاس، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بيضاء، في الأراضي الزراعي على جانب طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، ‏أمام قرية «وزير» دائرة المركز.

وانتقل مأمور وضباط مباحث بلقاس إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل لونها أبيض، كان يستقلها عمال ما تسبب في إصابة 3 منهم بينهم طفل، وانقلبت السيارة في أرض زراعية مجاورة للطريق، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة

وقال مصدر طبي لـ«الوطن» إن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلي مستشفي بلقاس المركزي، وتبين إصابة 3 أشخاص وهم: «نعيم البهنساوي شحاته»، 45 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، ونجله «رحيم نعيم البهنساوي »، 11 سنة، مصاب بجرح أعلى العين اليسرى، و«أحمد أشرف أحمد»، 30 سنة، مصاب بعدة كدمات، وجميعهم مقيمون جميعًا بدائرة مركز السنبلاوين

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، للعرض على للنيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.