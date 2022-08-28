كل ما تود معرفته عن برنامج العمارة والتصميم بجامعة حلوان الأهلية 2022

أعلنت جامعة حلوان الأهلية انطلاق برنامج العمارة والتصميم البيئي بكلية الهندسة، الذي يتمّ التقديم له من خلال رابط موقع التنسيق الإلكتروني وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لافتة إلى أنَّ مصروفات برنامج العمارة والتصميم البيئي 48 ألف جنيه، مؤكّدة أنَّها حريصة على توفير تعليم على مستوى متميز يؤهل الطلاب لسوق العمل.

رؤية برنامج العمارة والتصميم البيئي

وأضافت جامعة حلوان، في بيان لها، أنَّ رؤية البرنامج تتمثل في التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً في بناء المعرفة والبحوث في مجال علوم العمارة والعمران «علوم البيئة المبنية» والجمع بين الإبداع والابتكار وتكنولوجيا البناء والاستدامة.

وأوضحت جامعة حلوان الأهلية، أنَّ رسالة البرنامج هي إعداد خريج وكوادر فنية متخصصة ومميزة تتوافق وتواكب المعايير العالمية، وتلبي احتياجات أسواق العمل، يسهم في حفظ التراث، والإبداع في تحقيق تراث المستقبل، وإدارة المشاريع، وتقديم الخدمات المجتمعية، والبحثية التي تدعم التنمية المعمارية والعمرانية المستدامة.

أهداف البرنامج الاستراتيجية

ونوهت إلى أنَّ أهداف البرنامج الاستراتيجية هي إعداد طلبة متميزين قادرين على تحمل المسؤولية وإدارة المشاريع بكفاءة، «الأعمال المعمارية» وخريجين وخبراء ومختصين في المجالات التي تتعلق بمجال العمارة والعمران وتخريج مهندسين على مستوى عالٍ من المهنية، والقدرة على توليف المعرفة، وإبداع وابتكار الحلول المعمارية.

ولفتت إلى رعاية للموهوبين والمتفوقين من خلال إكساب الطلبة مهارات التفكير في مستوياتها العليا، التي تمكن الطالب من تحويلها إلى تصاميم وحلول تتناسب مع متطلبات السوق المحلية والعربية والعالمية وتكوين شراكات مع الكليات المناظرة محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والتكنولوجيا المتقدمة وتبني مفهوم الاستدامة، وتكنولوجيا البناء المتوافقة وتنمية حرية الإبداع، وربطها بتقنيات التنفيذ المتوافقة بيئيًا.