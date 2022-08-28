تفاصيل سقوط أتوبيس الطريق السياحي.. مصرع شخص وإصابة 12

لقى شخص مصرعه وأصيب 12 آخرين، في حادث سقوط أتوبيس الطريق السياحي الجديد بسبب اصطدام الأتوبيس التابع لإحدى الشركات بسيارة ملاكي، وعددٍ من المواطنيين على الطريق بمنطقة المنصورية في الهرم، وسقوط الأتوبيس من أعلى الطريق السياحي الجديد.

وانتقل رجال الشرطة إلى مكان حادث سقوط أتوبيس الطريق السياحي الجديد، ونُقلت جثة المتوفى والمصابون إلى المستشفى واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط أتوبيس الطريق السياحي الجديد

كانت بداية واقعة سقوط أتوبيس الطريق السياحي الجديد، عندما أصطدم بسيارة ملاكي، وعدد من المواطنين على أحد بمنطقة المنصورية في الهرم، انتقل رجال المرور والشرطة إلى مكان الحادث.

مصرع شخص وإصابة 12

وتبين من الفحص والمعاينة أنّ الحادث أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، كما تبين أنّ الأتوبيس يقوده أحد الأشخاص يبلغ من العمر 44 عامًا، ومقيم بمنطقة السادس من أكتوبر، ونُقل إلى مستشفى الشيخ زايد، وقدمت له الإسعافات اللازمة.

واتضح أنّ السيارة التي اصطدم بها الأتوبيس، يقودها شخص يبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيم في الهرم، أصيب وابنته ونقلا إلى أحد المستشفيات لعمل الإسعافات اللازمة لهما.

ورفع رجال المرور الآثار الناتجة عن الحادث، لتسيير الحركة المرورية، وقررت جهات التحقيق عرض سائق الأتوبيس المتسبب في حادث التصادم على الطب الشرعي؛ لعمل تحليل مخدرات لبيان ما إذا كان متعاطيًا للمخدرات وقت ارتكاب الحادث من عدمه، كما صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.