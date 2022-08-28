إجراءات ورابط التسجيل في موقع الزهراء للمدن الجامعية ببني سويف

أعلنت الادارة العامة للمدن الجامعية بجامعة بني سويف الإجراءات المطلوبة والأوراق ومواعيد التقدم للالتحاق بالمدينة الجامعية للطلاب الجدد والقدامى، وكذلك مواعيد التقدم للطلبة والطالبات، من خلال موقع الزهراء للمدن الجامعية في ظل بدء أعمال التنسيق والقبول بالمدن للعام الجامعي 2022 - 2023.

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية ببني سويف

ويمكن للطلاب الدخول على رابط موقع نظام الزهراء للمدن الجامعية بالضغط هنا، وملء استمارة الالتحاق بالسكن الجامعي، وذلك في الفترة المحددة للمرحلة قبل إغلاق باب تلقي طلبات التسكين.

الأوراق المطلوبة للتقدم للمدن الجامعية في بني سويف

لابد للطالب الذي يرغب في الالتحاق بالمدن الجامعية في محافظة بني سويف أن يستكمل الأوراق والإجراءات اللازمة ومنها:

1- نتيجة تحليل السموم.

2- الصحيفة الجنائية للطالب.

3- صورة البطاقة الشخصية.

4- إيصال 200 جنيه قيمة استمارة طلب الالتحاق.

5- إيصال كهرباء أو مياه أو غاز باسم ولي الأمر.

6- خمس صور شخصية مختومة بختم شعار الكلية.

7- صورة بطاقة الترشيح بالنسبة للطلاب المستجدين.

خطوات التسجيل بموقع الزهراء للمدن الجامعية في بني سويف 2023-2022

1 ــ الدخول عبر الرابط https://alzahraa.mans.edu.eg/.

2 ــ الضغط على تقدم الطلاب للمدن الجامعية.

3 ــ اختيار النظام سواء الطلاب القدامى أو المستجدين.

4 ــ ملء استمارة التقديم بتدوين البيانات المطلوبة.

5 ــ تنزيل الإقرارات للطلاب المقبولين فقط وتقديمها لإدارة شؤون الطلبة بعد مراجعتها من وحدة النظم بالمدن.

مواعيد التسجيل بموقع الزهراء للمدن الجامعية في محافظة بني سويف

أعلنت إدارة المدن الجامعية في محافظة بني سويف عن مواعيد التسجيل للتقدم إلى المدن الجامعية كالتالي:

أولا: سنوات النقل «الطلاب القدامى».. اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري حتى يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر المقبل.

ثانياً: المستجدون «الطلاب الجدد».. اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7 أغسطس الجاري حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر المقبل.