مؤسسات دولية: مصر قطعت شوطاً كبيراً في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء

تمنح مصر ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى؛ إذ تعمل على مسـارات متوازية لتحقيق تأمين الاحتياجات مـن السلع الغذائية، التي تتمـل فـي النهـوض بالسياسات الزراعية، وإطلاق المشـروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلـى جانب تنويـع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد.

ضبط الأسواق وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد

وأشادت تقارير صادرة عن مؤسسات دولية ومحلية، بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الدولة لضبط الأسواق ومنع الاحتكار لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.

اكتفاء ذاتي من أهم السلع

تحقق مصر اكتفاءً ذاتيًا من أهم 4 سلع بنسبة تجاوز 99%، وهي: البيض بنسبة اكتفاء 99.9% وبذرة القطن بنسبة 99%، والأرز 98.3%، إضافة إلى لحوم الدواجن والطيور بنسبة 98.1%، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما سجلت مصر اكتفاءً ذاتيًا من القمح بنحو 41.4%، والذرة الشامية بنسبة 44.8%، والأسماك 77.9%.

وقالت منظمة الأمم المتحدة في تقرير لها، إنَّ تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سوق الغذاء العالمية وحدها قد يتسبب فـي جوع ما بين 7.6 ملايـين شخص إلى 13.1 مليون شـخص، إ زادت تكاليف برنامج الغذاء العالمي بالفعل بمقدار 71 مليون دولار شهريًا، وهو ما يكفي لخفض الحصص الغذائية اليومية إلى 3.8 ملايين شخص.

يأتي ذلك بالإضافة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية، وخفـض الإمدادات منها، بما فـي ذلـك تداعيات كورونا، والقيود المفروضة على الشحن، وتكاليف الطاقة المرتفعة، وحالات الجفـاف، والفيضانات في مناطق الإنتاج الرئيسة للسلع الاستراتيجية.

وبلغ إجمالي الكمية المنتجة من القمح في مصر نحو 9.8 ملايين طن عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 %عـن عـام 2020.

واردات مصر من القمح

ووفقًا لتقرير الحبوب الأسواق العالمية والتجارة، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية فـي شهر مـايو 2022، من المتوقع انخفاض حجم الواردات المصرية من القمح لتصل إلـى 11 مليون طن لعام 2022-2023 مقارنة بـ12 مليون طـن لعـام 2021-2022، مدفوعًا بالإنتاج المحلـي القياسـي المتوقع والـذي سـيحد مـن الطلـب علـى استيراد القمح؛ وذلك في إطار محاولة الحكومة المصرية تحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتي.

يأتي القمح والذرة في مقدمة السلع التي تستوردها مصر من كل من روسـيا وأوكرانيا؛ حيـث بلغـت قيمـة واردات مصر من القمح من كل من البلدين نحو 2.1 مليار دولار عام 2021، بما يُمثـل نحـو 45.1% مـن إجمـالي واردات مصـر.

كما بلغت قيمة واردات مصر من الذرة من كل من البلدين نحو 557.9 مليون دولار عام 2021، بما يُمثل نحو 12.2% من إجمالي وارداتها.