درجات الحرارة اليوم الاثنين 29-8-2022 على مصر.. تصل لـ34 في القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين الموافق 29 أغسطس الجاري، إذ يشهد اليوم استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات مئوية، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة بنسبة حدوث تصل لـ 20% تقريبًا.

حالة الطقس اليوم

وقال خبراء الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسيطر طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار رطب على باقي الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال

ووفق البيان، تنشط اليوم الاثنين، الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 25

شبين الكوم 34 25

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 23

السلوم 31 23

سيوة 38 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 25

المنصورة 34 25

الإسماعيلية 35 23

السويس 35 24

العريش 32 24

رفح 31 24

رأس سدر 38 26

نخل 36 21

نويبع 39 27

طابا 39 26

كاترين 36 20

الطور 36 27

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 35 26

بني سويف 35 26

المنيا 37 26

أسيوط 38 26

سوهاج 40 26

قنا 43 27

الأقصر 43 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 28

أبورماد 38 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 27.